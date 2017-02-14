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Экономика

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Публикации за 14.02.17

Слезаем с нефтяной иглы? Россия нарастила долю несырьевого экспорта до 40%

Слезаем с нефтяной иглы? Россия нарастила долю несырьевого экспорта до 40%

Доля несырьевого неэнергетического экспорта России в 2016 году увеличилась на 4% до 38,2%. Об этом сообщает со ссылкой на Российский экспортный центр (РЭЦ). Согласно данным РЭЦ, его объем достиг $109,1 млрд.

Отмечается, что в стоимостном выражении экспорт продовольствия вырос на 6,6%, стекла, керамики и изделий из камня – на 5,9%, лесобумажных товаров – на 2,6%, драгметаллов и камней – на 2,5%.

Эксперты указали, что основными направлениями экспорта в прошлом году были страны СНГ (22,7%), Восточной Азии (13,8%), Ближнего Востока (10%) и Восточной Европы (9,1%).

В топ-3 ведущих торгов партнеров России в разрезе несырьевого неэнергетического экспорта вошли Китай (7,6%), Казахстан (7,2%) и Беларуссии (5,8%). Среди крупных покупателей российской продукции значатся Турция (4,9), Нидерланды (4,2%), Индия (3,7%), Египет (3,3%) и Германия (3,2%).

Напомним, что в начале февраля Центробанк РФ сообщил, что в России продолжается рост промышленного производства, в том числе за счет замещения импорта, а также расширение несырьевого экспорта по некоторым позициям.

Регулятор также отметил, что восстановление экономической активности в 2016 году происходило несколько быстрее, чем ожидалось. По итогам 2017 года ЦБ прогнозирует положительный прирост ВВП, однако темпы экономического роста будут невысокими. Для развития и закрепления позитивных тенденций необходимы структурные преобразования и время.

Москва, Наталья Аникина

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