«Труба»: доходы России от экспорта нефти и газа упали почти на четверть

Публикации за 13.01.17

Доходы России от экспорта нефти и газа за 11 месяцев 2016 года уменьшились на 25,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», свидетельствуют данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В ведомстве отметили, что топливно-энергетические товары традиционно составили основу российского экспорта в страны дальнего зарубежья – их удельный вес в структуре поставок составил 62,3% (в январе-ноябре 2015 года – 67,5%).

«По сравнению с январем-ноябрем 2015 года стоимостный объем топливно-энергетических товаров снизился на 25,5%, а физический – возрос на 2,7%. Среди товаров топливно-энергетического комплекса возросли физические объемы экспорта газа природного на 13,5%, угля каменного – на 8,7%, нефти сырой – на 7,1%. При этом снизились объемы поставок нефтепродуктов – на 10,9%, в том числе топлив жидких – на 18,7%, дизельного топлива – на 7,7%», – говорится в сообщении ФТС.

Доходы России от экспорта газа за 11 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го упали на 27,3% меньше до $27,9 млрд. В физическом выражении было экспортировано 178 млрд кубометров газа (рост на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года), в том числе в страны дальнего зарубежья – 148 млрд кубометров (рост на 13,5%), в страны СНГ – 30 млрд (снижение на 18,5%).

Что качается нефти, то Россия экспортировала «черного золота» 233,2 млн тонн на общую сумму в $66,3 млрд.

В целом, по данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2016 года внешнеторговый оборот России составил $420,6 млрд и по сравнению с 2015 годjv снизился на 13,2%. Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере $90,1 млрд, однако это на $58,0 млрд меньше, чем в январе-ноябре 2015 года.

Экспорт России за 11 месяцев 2016 года составил $255,3 млрд и по сравнению с январем-ноябрем 2015 года снизился на 19,3%.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 13.01.17

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