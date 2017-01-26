Промышленность в РФ устарела на четверть и ориентируется на примитивное производство

Публикации за 26.01.17

Обрабатывающая промышленность России имеет существенный потенциал для повышения объемов производства – в настоящее время загрузка мощностей составляет лишь 66%. Однако есть и значительные проблемы – почти четверть заводов были построены до 2000 года и уже устарели, а в целом «обработка» ориентируется на примитивное производство. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в докладе Центра стратегического развития (ЦСР).

Согласно полученным в результате масштабного исследования результатам, в обрабатывающей промышленности с 2000 года наблюдался неуклонный рост коэффициента использования мощностей (КИМ). В 2007 году он достиг максимума, составив 72%, но к 2015-му этот показатель упал до 66%.

При этом уровень загрузки в 72-75% можно считать естественным максимальным уровнем в настоящих условиях. Как считают эксперты ЦСР, при проведении экономической политики необходимо учитывать, что свободные мощности имеются не только в настоящее время – они были значительны и в 2012-2014 годах, а потенциал прироста выпуска за счет дозагрузки еще до кризисного спада в большинстве видов деятельности составлял минимум 5-10%.

По мнению авторов доклада, в экспертном сообществе переоценивается фактор дозагрузки мощностей в отношении периода 2000-х годов, но очень серьезно недооценивается – в отношении современной ситуации. В настоящее время около 30% (!) прироста выпуска обеспечивается дозагрузкой мощностей.

«Это означает, что аргументы о высокой загрузке мощностей не должны были рассматриваться в качестве серьезного обоснования для какого-либо ужесточения параметров денежно-кредитной политики, по крайней мере, с начала прошлого кризиса (2009 г.)», – говорится в докладе.

Вместе с тем эксперты выявили закономерность: чем более высокотехнологичен товар (продукция высокого передела), тем ниже загрузка мощностей. «Такая тенденция (вкупе с другими обстоятельствами) свидетельствует об ориентации обрабатывающей промышленности на сырьевые и технологически примитивные производства (в части выпуска продукции гражданского назначения)», – констатировали эксперты ЦСР.

В ходе работы была проведена оценка основных результатов модернизации обрабатывающей промышленности. В результате выяснилось, что в период 2000-2015 годы производственные мощности выросли на треть. Но при этом доля «старых мощностей», введенных до 2000 года, составляет примерно четверть.

«Средний возраст мощностей – 12 лет (загруженных – 10,5 лет, незагруженных – 14,5 лет). Половина «старых мощностей» – неконкурентоспособные (в пищевой промышленности – это частично резервные мощности). Характеризовать такое положение дел как успешное – в целом, не приходится», – говорится в докладе.

Удовлетворительная ситуация с модернизацией складывается в сырьевых сегментах и в пищевых производствах, хотя при этом в сырьевых секторах наблюдается вымывание товаров верхнего передела.

По оценке ЦСР, плохая ситуация – в машиностроении и производстве «технологически сложных» непродовольственных товаров. При этом формально наблюдаемая модернизация ряда машиностроительных секторов (особенно в электротехнике), к сожалению, связана преимущественно с развёртыванием технически простых сборочных производств.

Вместе с тем уровень полностью неконкурентоспособных производственных мощностей (НКМ) в обрабатывающей промышленности достигает 13-14%. При этом наиболее велика доля в инвестиционном сегменте: от 16% – в производстве транспортных средств до 25% – в производстве машин и оборудования.

В большинстве других видов деятельности доля НКМ относительно невелика и не превышает 10-11%.

Эксперты отмечают, что при максимальной загрузке производственных мощностей – выше 90% ввод новых ускоряется в 1,7 раза. «Это означает, что при проведении стимулирующей экономической политики важно находить баланс между ускорением инфляции и ускорением обновления мощностей», – говорится в докладе.

Москва, Анастасия Смирнова

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