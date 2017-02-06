Минфин назвал главные угрозы российской экономики

Публикации за 06.02.17

Главными угрозами для российской экономики остаются макроэкономическая неопределенность, геополитическая напряженность и динамика нефтяных цен. Об этом говорится в документе под названием «Основные направления государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы», который подготовлен Минфином РФ.

«Предстоящий период 2017 – 2019 гг несет в себе значительную макроэкономическую неопределенность и существенные риски для национальной экономики. Их материализация может привести как к недополучению федеральным бюджетом доходов и ограничению числа источников финансирования дефицита федерального бюджета, так и к появлению инициатив, направленных на увеличение государственных расходов», – говорится в документе.

По оценке Минфина, «одним из ключевых рисков для российской экономики по-прежнему будет являться динамика нефтяных цен. С учетом глобальных тенденций спроса и предложения ожидается, что в указанном периоде цены на нефть будут колебаться в пределах 40-60 долларов США за баррель».

Кроме того, существенным риском остается сохранение геополитической напряженности, затрудняющей доступ ряда системно значимых российских компаний к мировому рынку заемного капитала. «Угроза эскалации этой напряженности негативно влияет на деловую и потребительскую активность», – отмечает Минфин.

К внешним рискам, которые будут оказывать значительное влияние на развитие национальной экономики в 2017-2019 годах, отнесены медленное восстановление мирового экономического роста, слабый внешний спрос и «подавленность» традиционных для России сырьевых рынков.

Среди внутренних рисков Минфин назвал недостаточную диверсификацию экономики, сложную демографическую ситуацию (снижение доли населения в трудоспособном возрасте и рост населения старше трудоспособного возраста), низкий – по отношению к ВВП – уровень и качество инвестиций, существенные масштабы структурного дефицита федерального бюджета при большой доле бюджетных расходов в ВВП. Также негативным образом могут сказаться неэффективная – с точки зрения стимулирования спроса – структура бюджетных расходов, низкая эффективность государственных компаний и высокий уровень регулируемых тарифов естественных монополий. «Указанные внутренние условия будут в значительной степени ограничивать восстановление темпов роста российской экономики», – считает Минфин.

Ещё одним фактором, фактором, негативно влияющим на уровень спроса на национальном долговом рынке, стало решение о «заморозке» до 2019 года формирования гражданами России накопительной части пенсии. «Эта составляющая пенсионной системы, по своей сути, является естественным источником «длинных» денег, наличие которых относится к числу важнейших предпосылок для стабильности рынка долгового капитала в любой стране», – говорится в документе.

Примечательно, что оценивая внешнюю долговую нагрузку на Россию, которая, по предварительной оценке ЦБ, на 1 января 2017 года в целом составила в $518,7 млрд, несмотря на значительные выплаты западным кредиторам в последние 12 месяцев, Минфин отмечает, что это не является значительным риском.

«Анализ текущей ситуации в сфере внешних обязательств корпоративного сектора позволяет сделать вывод о том, что риски подрыва финансовой стабильности являются незначительными», – считает министерство. Это объясняется действием нескольким факторов, в том числе, тем, что основная часть долга корпоративного сектора приходится на крупнейших российских экспортеров, генерирующих достаточный для обслуживания и погашения долга объем денежных потоков в иностранной валюте.

По оценке Минфина, значительной – до 25% общего объема внешнего корпоративного долга – является доля внутригрупповых кредитов. Благодаря активному использованию механизма пролонгации данного типа заимствований фактические суммы возврата кредитов не превышают 60% от предусмотренных консолидированным графиком сумм погашения внешнего долга. В результате, в 2017 году фактический объем выплат может составить $45-50 млрд по сравнению с плановым уровнем в $78 млрд.

Дополнительным фактором стабильности выступает накопленный объем международных резервов ($387 млрд по состоянию на конец 2016 года), полностью покрывающий растянутые на ближайшие несколько лет вперед валютные обязательства российских заемщиков. Как считает Минфин, при необходимости Банк России в состоянии предоставлять корпоративным заемщикам фондирование в иностранной валюте с целью «удлинения» графика погашения их внешнего долга.

Москва, Анастасия Смирнова

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