Минфин: Госдолг ряда российских регионов приблизился к критическому уровню

Публикации за 06.02.17

В 2017 году госдолг ряда регионов вырастет до критического уровня. Такой прогноз заложен Минфином в опубликованных сегодня «Основных направлениях государственной долговой политики РФ на 2017-2019 годы». По оценке министерства, в этом году уже 20 субъектов РФ могут оказаться в долговой яме, а в целом тенденция к наращиванию заимствований сохраняется.

Минфин отмечает, что с конца 2013 по начало 2017 года государственный долг российских регионов вырос на 35%, увеличиваясь в среднем более чем на 10% в год. «В числе основных причин этой тенденции – падение доходов из-за общего ухудшения экономической ситуации в стране и потребность в финансировании существенно возросших социальных обязательств», – отмечается в документе.

Как следствие, по итогам 2016 года государственный долг российских регионов достиг 2,4 трлн рублей (2,8% ВВП). Как отмечает Минфин, подавляющая сумма задолженности – долговые обязательства в российских рублях, и, судя по данным законов о бюджете, в 2017 году общая тенденция к росту их госдолга сохранится.

По данным министерства, структуре задолженности регионов происходят заметные изменения. «Политика замещения (часто – рефинансирования) рыночного долга бюджетными кредитами дала следующие результаты. За период 2014-2016 гг. доля обязательств по ценным бумагам и банковским кредитам уменьшилась с 66% до 54%, а доля задолженности по бюджетным кредитам увеличилась с 27% до 42%», – отмечается в документе.

Однако несмотря на то, что бюджетные кредиты привлекаются регионами по сверхльготной процентной ставке (0,1% годовых), неправильно оценивать указанную тенденцию как однозначно положительную, подчеркнул Минфин. По оценке министерства, высокая доля таких обязательств в общей структуре долга региона – свидетельство того, что заемщик испытывает проблемы с доступом к рыночным заемным ресурсам – облигационному рынку и банковским кредитам.

«Субъекты, получающие значительные объемы бюджетных кредитов, быстро ухудшают кредитную историю, лишаются опыта управления накопленным долгом. В будущем это не может не сказаться на развитии таких регионов как рыночно ориентированных субъектов РФ», – прогнозирует Минфин.

Как говорится в документе, действующей редакцией Бюджетного кодекса РФ установлено предельное значение отношения объема государственного долга субъекта к общему объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений на уровне 100%, а для субъекта с существенной долей дотаций в консолидированном бюджете – 50%.

При этом средний уровень долговой нагрузки субъектов составил 36,4% ожидаемых в 2016 году собственных доходов. В целом, как считает Минфин, такой уровень может быть признан приемлемым, так как не несет существенных рисков долгового кризиса.

Однако для ряда регионов ситуация по данному индикатору является весьма рискованной. «Так, у 8 из них уровень долговой нагрузки превысил 100% ожидаемых собственных доходов, еще у 12 – долговая нагрузка превысила 85% и, вероятно, перешагнет уровень 100%, у некоторых из них в 2017 году», – отмечается в документе.

В условиях высокой стоимости рыночных заемных ресурсов и низкой гибкости региональных бюджетов (в части возможностей сокращения бюджетного дефицита) данная ситуация, по оценке Минфина, формирует значительные риски, поскольку на долю обязательств упомянутых 20 «проблемных» заемщиков приходилась почти пятая часть (446 млрд рублей) от общего объема государственного долга регионов.

Москва, Анастасия Смирнова

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