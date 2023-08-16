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Среда, 16 августа 2023, 15:53 мск

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Благосостояние домохозяйств мира впервые сократилось с 2008 года

В 2022 году благосостояние домохозяйств во всем мире снизилось. Такое наблюдается впервые со времен финансового кризиса 2008 года. Об этом свидетельствует ежегодный доклад Global Wealth Report.

Общее мировое благосостояние упало на 11,3 трлн долларов, составив 454,4 трлн долларов к концу года. При этом благосостояние домохозяйств снизилось на 2,4%. В расчете на душу взрослого населения показатель уменьшился на 3,6%, до 84 718 долларов.

Главным фактором падения мирового благосостояния стало сокращение стоимости финансовых активов, передает «Интерфакс» со ссылкой на доклад, подготовленный швейцарским банком Credit Suisse совместно с UBS. Нефинансовые активы показали устойчивость, несмотря на стремительный рост процентных ставок.

Наибольшее падение благосостояния наблюдается в Северной Америке и Европе – на 10,9 трлн долларов. Среди отдельных стран значительное сокращение фиксируется в США, Японии, Китае, Канаде и Австралии, наибольший рост – в России, Мексике, Индии и Бразилии.

Так, по оценкам аналитиков, в 2022 году общий объем благосостояния в России вырос на 600 млн долларов, а рубль укрепился к доллару на 5,6%. Медианный уровень благосостояния на душу населения составил 7 555 против 6 897 долларов годом ранее. Число долларовых миллионеров в РФ за прошлый год выросло на 56 человек.

Берн, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Финансовый кризис

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