Богатейшие кланы мира назвали налоги большей угрозой, чем конфликт на Украине и изменения климата

Военные конфликты и изменения климата, по мнению богатейших кланов мира, не являются главной угрозой благосостоянию. Наибольшую опасность несет повышение налогов. Об этом пишет Bloomberg.

В опросе UBS Global Family Office в 2024 году приняли участие 320 респондентов (по сравнению с 230 годом ранее) – представителей компаний, находящихся под управлением семей миллиардеров в США и Юго-Восточной Азии. Средний чистый доход каждого участвующего клана – 2,6 млрд долларов.

В исследовании можно было выбрать несколько ответов о главной угрозе. 73% респондентов из США и 59% из Юго-Восточной Азии назвали главным риском в ближайшие пять лет повышение налогов. 55% семейных офисов в США и 52% в Юго-Восточной Азии выбрали «крупный геополитический конфликт». На Ближнем Востоке 57% опрошенных сочли главным риском следующих пяти лет «кризис финансового рынка», менее половины назвали самой значимой проблемой конфликты. Что касается респондентов в Европе, то здесь 71% сочли геополитику самым большим риском ближайших пяти лет, следом за ней по значимости идет изменение климата.

В целом опрос показал, что богатейшие кланы планеты называют политику одним из главных рисков как следующих двенадцати месяцев, так и пяти лет.

Опрос проводился на фоне усилий властей по всему миру увеличить налоги для «сверхбогатых». Так ранее президент США Джо Байден предложил ввести минимальный налог для миллиардеров, а также утвердил налог в 15% для корпораций с прибылью больше 1 млрд долларов в год.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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