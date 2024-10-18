Илон Маск предупредил США о надвигающемся банкротстве

Американский миллиардер Илон Маск считает, что США в скором будущем накопят столько долгов, что не смогут их обслуживать. По его словам, избежать банкротства поможет только сокращение правительственных расходов.

«Остается без достаточного внимания тот факт, что расходы федерального правительства ведут Америку к банкротству. Когда правительство тратит больше, чем получает, – это причина инфляции», – отметил бизнесмен в ходе своего выступления на митинге в Пенсильвании.

Маск подчеркнул, что США должны радикально сократить государственные траты, чтобы не столкнуться с долгом, который невозможно выплатить и который приведет страну к банкротству.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) озвучил прогноз, согласно которому, в 2024 году глобальный государственный долг достигнет 100 трлн долларов, а уже через два года может значительно превысить объем мировой экономики.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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