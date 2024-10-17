Государственный долг всех стран мира достиг 100 трлн долларов

В 2024 году глобальный государственный долг достигнет 100 трлн долларов, а уже через два года может значительно превысить объем мировой экономики. Такой прогноз озвучил Международный валютный фонд (МВФ). Наибольшую опасность долговые обязательства представляют для развивающихся стран.

Среди стран, внешний долг которых растет наиболее стремительными темпами, оказались Бразилия, Франция, Италия, Южная Африка, Великобритания и США, пишут «Известия» со ссылкой на доклад МВФ.

«Для стабилизации (или сокращения) долга с высокой вероятностью требуются гораздо более значительные фискальные корректировки, чем запланировано в настоящее время. Сейчас подходящее время для восстановления фискальных буферов, и отсрочка обходится дорого», – говорится в документе.

Существенная доля государственного долга приходится на развитые страны, в которых он достигает 376,8% от ВВП. Однако наибольший вклад в прирост показателя вносят развивающиеся страны, такие как Китай, Индия и Мексика. Там госдолг достиг рекордных 245% ВВП.

Глобальная задолженность заметно выросла в пандемию, когда многим странам пришлось резко увеличить расходы на поддержку населения и бизнеса. Впрочем, и сейчас государства продолжают наращивать заимствования для финансирования различных программ и проектов, особенно в сфере климатических изменений и энергетического перехода.

По словам экспертов, основная проблема кроется не в самом долге, как таковом, а в том, что его обслуживание становится все более обременительным. Страны с сильными экономиками способны выполнять свои обязательства и при высокой долговой нагрузке, тогда как развивающиеся страны даже при небольшом объеме внешних заимствований могут не справиться.

Что касается российского внешнего долга, то в последние несколько лет он стабильно сокращается и является одним из самых низких показателей в мире. За два года (с 2020 по 2022-й) государственный долг России снизился с 31 до 16,8% ВВП. В конце 2023 года он составлял 15,7%, по итогам II квартала 2024 года он уменьшился до 14,9%.

Низкий внешний долг имеет как позитивное, так и негативное влияние на экономику. Россия менее зависима от внешних кредиторов и имеет больше финансовой свободы, что повышает экономическую стабильность и уменьшает риски, связанные с колебаниями валютных курсов или геополитическими факторами. В то же время низкий уровень внешних заимствований может свидетельствовать о недостаточных инвестициях в экономику или о сокращении экономической активности.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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