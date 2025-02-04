Производители молочных продуктов уведомили ритейл о повышении цен

Нескольких крупных производителей молочной продукции предупредили торговые сети о повышении цен на свои товары. Они планируют поднять стоимость продукции на 5-10%. В этом списке молоко, творог, сметана и йогурт. Соответствующие уведомления разослали компании «Вимм-Билль-Данн», «Савушкин продукт», «Молочный кит», Ehrmann, Health & Nutrition, пишут «Известия». Сейчас торговые сети и производители ведут переговоры о возможности пересмотра цен на молочную продукцию.

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев сообщил, что заявки о повышении цен тщательно проверяются торговыми сетями на предмет обоснованности, часть из них находится на рассмотрении. Он также отметил, что ритейлеры удерживают минимальные наценки от 5 до 10% на целый ряд позиций в молочной категории. По его словам, крупнейшие сети снизили наценки более чем на 500 наименований социально значимых товаров, в том числе на сметану, творог, ряженку и кефир.

Глава Молочного союза Людмила Маницкая заявила, что повышение цен на молочную продукцию является вынужденной мерой. По ее словам, есть общее увеличение затрат производителей на изготовление – на корма, электроэнергию, транспортные расходы. Также влияет на конечную стоимость продукции инфляция, добавила эксперт.

В Союзмолоке со своей стороны указали, что корректировка цен – это следствие накопленного увеличения себестоимости производства и переработки молока. «Ключевым фактором остается рост затрат на производство сырья из-за подорожания отдельных компонентов кормовой базы, энергоресурсов, общей инфляции и системного повышения стоимости оплаты труда наемного персонала, – уточнили там.

В Минсельхозе России признали существенный рост себестоимости производства молока и молочной продукции, но отметили, что молочная отрасль – одна из наиболее поддерживаемых в агропромышленном комплексе.

В Федеральной антимонопольном службе заявили, что мониторят стоимость социально значимых товаров и в случае необоснованного повышения цен могут применить меры реагирования. Там добавили, что ранее направили запросы крупнейшим производителям молочной продукции, чтобы проанализировать обоснованность повышения цен. Также ФАС проводит проверки в отрасли на предмет антиконкурентных соглашений.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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