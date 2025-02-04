В Екатеринбурге определили еще две площадки под КРТ

В Екатеринбурге власти определили еще две площадки под застройку по программе «Комплексное развитие территорий». Первая – в границах переулка Шадринского и улицы Блюхера. Площадь ее составляет 9 тысяч квадратных метров, сейчас там стоят четыре многоквартирника 1950-х годов постройки, один из них аварийный.

Вместо них победитель аукциона построит многоэтажки, детский сад на 100 человек и теннисный корт. «Кроме того, на этой территории расположены 2 объекта гражданской обороны. В зависимости от решения специальной комиссии их ликвидируют или построят новые взамен», – уточнили в мэрии.

Вторая площадка находится на пересечении переулка Базового и Сибирского тракта. Там находится один дом 1962 года, после сноса пространство на площади 3,6 тысячи квадратных метров должны благоустроить.

Екатеринбург, Елена Сычева

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