Эксперты ЦБ сочли высокой инфляцию в России

В последние два месяца – в декабре-январе – рост потребительских цен в России с поправкой на сезонность остался высоким. Об этом говорится в бюллетени Департамента исследований и прогнозирования Центробанка РФ. По оценке экспертов ЦБ, в этих условиях возвращение инфляции к цели в 4% может потребовать поддержания жестких денежно-кредитных условий продолжительное время.

«Основной вклад в рост цен внесла активизация спроса, который по-прежнему превышает возможности расширения предложения. Существенен также вклад факторов на стороне предложения, в том числе разовых. Кроме того, значительное влияние оказало ослабление рубля», – говорится в отчете.

При этом эксперты ЦБ обратили внимание, что наблюдаемая инфляция и инфляционные ожидания населения в январе снова немного выросли. Ценовые ожидания предприятий увеличились в декабре на фоне роста издержек, а в январе почти не изменились.

В январе, согласно недельным данным, рост потребительских цен оставался высоким относительно прошлых лет. В частности, с 1 по 27 января цены в России выросли на 1,14%.

«Существенное влияние на цены в январе оказали разовые факторы: индексация тарифов на проезд в общественном транспорте, удорожание отдельных ЖКУ, повышение минимальных розничных цен на водку. Также заметный вклад внесли отечественные автомобили за счет повышения цен одним из производителей. На динамику цен в январе, вероятно, будут влиять новое повышение утилизационного сбора с января и накопление запасов непроданных автомобилей», – отмечается в докладе.

«В целом статистика цен и анализ ценовой динамики указывают на отсутствие в настоящее время признаков устойчивого замедления роста цен», – констатировали эксперты ЦБ.

Напомним, Банк России обосновывает необходимость повышения ключевой ставки высоким ростом потребительских цен. В 2023-24 года ставка повышалась несколько раз с уровня с 7,5% годовых, и сейчас составляет 21%. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке намечено на 14 февраля.

Москва, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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