Ozon и Wildberries получили предупреждения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предупредила популярные маркетплейсы Ozon и Wildberries о недопустимости нарушения законодательства. Как сообщила пресс-служба ведомства, компаниям необходимо срочно обеспечить добровольный, прозрачный и прогнозируемый механизм участия продавцов в акциях.
Ранее маркетплейсы внесли изменения в условия проведения таких акций на своих площадках. Товары продавались со скидками, автоматически включались в категорию распродажи без предварительного согласия продавцов за их счет. По мнению ФАС России, такие действия несут существенные риски для предпринимателей: они лишаются права управлять ценами на собственные товары.
До 28 февраля Ozon и Wildberries необходимо создать прозрачный механизм участия продавцов в подобных скидочных мероприятиях и уведомить о этом ФАС России.
В случае невыполнения предупреждений в установленный срок ведомство намерено возбудить дела о нарушении антимонопольного законодательства.
Москва, Светлана Антонова
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