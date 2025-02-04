ВСУ снова атаковали Энергодар с помощью дронов-камикадзе

Вооруженные формирования Украины вновь попытались атаковать Энергодар с помощью дронов-камикадзе. Как сообщил временно исполняющий обязанности главы города Максим Пухов, были сбиты два аппарата.

«В Энергодаре средствами РЭБ подавлены два дрона-камикадзе ВСУ. Пострадавших и возгораний нет», – отметил Пухов в своем телеграм-канале.

При этом глава города подчеркнул, что угроза повторных атак сохраняется.

На прошлой неделе Энергодар, где расположена Запорожская атомная станция, подвергался атакам со стороны Украины практически ежедневно. В минувшее воскресенье, 2 февраля, были сбиты четыре дрона.

Энергодар, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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