В США организатора собачьих боев приговорили к 475 годам тюрьмы

В США мужчину приговорили к нескольким пожизненным срокам за организацию собачьих боев. Об этом сообщают американские СМИ.

Нелегальный бизнес выявили в 2022 году в штате Джорджия. В питомнике содержались более сотни собак, хозяин которых специально натравливал их друг на друга, чтобы посетители делали ставки.

У многих животных было выявлено истощение и различные травмы, полученные в боях. Часть собак содержалась в подвале дома в полной антисанитарии без доступа к воде и пище.

Мужчина был приговорен к 475 годам тюрьмы за жестокое обращение с животными. Это самый долгий тюремный срок в истории по подобным обвинениям.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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