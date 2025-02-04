Обнаружено ещё одно документальное подтверждение еврейского происхождения Ленина

Родословную еврейского прадеда Владимира Ульянова (Ленина) удалось углубить ещё на одно колено. Кандидат философских наук, заведующий лабораторией генеалогических исследований ХакНИИЯЛИ (г. Абакан, Республика Хакасия) Алексей Нилогов обнаружил еще одно документальное подтверждение происхождения вождя мировой революции.

В своей статье, которая есть в распоряжении РИА «Новый День», ученый отметил, что ранее исследователи выяснили любопытную информацию о крещении прадеда Ленина – еврея Мошки Бланка – в 1844 году, однако эти данные оказались не совсем точными и полными.

В ходе дальнейшего изучения архивных первоисточников была найдена метрическая книга Волынского кафедрального собора г. Житомира за 1844 г в фонде Волынской духовной консистории, но в другой описи.

В метрической записи №135 значились имена родителей Мошки Бланка, о которых ранее не упоминалось другими исследователями. Также удалось уточнить дату крещения – 28 декабря 1844 года по старому юлианскому стилю, то есть 09 января 1845 года по новому григорианскому календарю. Ранее считалось, что прадед Ленина был крещен 31 декабря 1844 года.

В тексте метрической записи о крещении Бланка говорится следующее: «Родившийся от родителей Еврейского Закона отца Ицка Умерова Бланка и Матери Рейзи сын Житомирский Мещанин Мошко Ицков Бланк по добровольному своему согласию крещён по обряду православной церкви с наречением имени Димитрий».

В столбце «Дата рождения» указан 1756 г., то есть Мошка крестился в возрасте 88 лет, а не 86, как записано в справке Житомирского полицмейстера от 27.10.1844 г.

«Таким образом, благодаря подлинной записи о крещении М. И. Бланка удалось установить имя его деда, то есть углубить родословную линию ещё на одно колено. Если сам Мошко родился ок. 1756 г., то его отец Ицко (Ицык/Ицик/Ицек – это польско-белорусская форма традиционного библейского имени Исаак) – приблизительно в 1720-1730-е гг., а дед умер – в конце XVII в. или в самом начале XVIII в. Также впервые стало известно имя матери Мошки – Рейзи (Рейза), – отметил Нилогов.

Москва, Светлана Антонова

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