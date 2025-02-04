Центр Копейска оставят без воды

В центральной части Копейска планируется масштабное отключение водоснабжения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ограничение подачи воды связано с проведением ремонтных работ у дома №23б по улице Жданова. Об этом сообщает МУП КСВВ.

Отключение водоснабжения запланировано завтра, 5 февраля, с 09:00 до окончания работ.

Без ресурса останутся жители практически всей центральной части города – спутника Челябинска.

Под отключение попадают улицы Гастелло, Гольца, Макаренко, Жданова, переулок Свободы, проспекты Славы и Коммунистический, улица Карла Маркса, проспект Победы (частично), улицы Щербакова, Пухлякова, Зои Космодемьянской, Дзержинского, Волкова, Молодой Гвардии.

Несмотря на то, что водоснабжение отключают на неопределенный срок, об организации подвоза воды водоканал пока не сообщил.

Челябинск, Виктор Елисеев

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