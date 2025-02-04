США сделали исключения из режима приостановки зарубежной помощи

Американская администрация сделала масштабные исключения из режима приостановки зарубежной помощи со стороны Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, значительная часть таких программ уже возобновлена.

«Мы заморозили иностранную помощь, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Процесс исключения [из приостановки оказания помощи] существует, чтобы мы могли провести обзор этих программ. Сегодня мы сделали здесь исключения для программ, которые в полной мере обоснованы», – сказал Рубио, слова которого цитирует ТАСС.

Глава Госдепа подчеркнул, что исключения делаются для программ, которые «укрепляют безопасность Америки, делают ее сильнее». Госсекретарь уточнил, что речь идет о «комплексных исключениях», которые действуют уже около недели.

По его словам, агентство по международному развитию USAID, штаб-квартира которого в Вашингтоне накануне была закрыта, отказывалось сообщать администрации США детали расходования госсредств, в т. ч. данные о назначении денег и подрядчиках. Рубио пояснил, что Вашингтон не намерен прекратить оказание иностранной помощи, а сделают ее «осмысленной» и продвигающей американские национальный интересы. «У нас будет иностранная помощь, которая приносит пользу нашим надежным партнерам и нашим союзникам», – подчеркнул он (цитата по РИА «Новости»).

Ранее в американской прессе появлялись сообщения, что агентство USAID, которое часто обвиняют в поддержке экстремистов по всему миру и финансировании госпереворотов в различных государствах, переходит под контроль Госдепартамента.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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