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В Вашингтоне закрылась штаб-квартира USAID

Фото из архива CNN

Штаб-квартира американского агентства по международному развитию (USAID) в Вашингтоне закрылась после распоряжения администрации президента США Дональда Трампа. Как сообщают американские СМИ, со здания, где размещалась организация, сняты таблички с ее названием.

Департамент эффективности государственного управления (DOGE), которым руководит миллиардер Илон Маск, взял под контроль все компьютерные системы организации.

Накануне американский лидер заявил репортерам, что USAID руководит «кучка радикальных сумасшедших, и мы их выгоняем». Сегодня Маск подтвердил решение о закрытии. «Что касается USAID, я подробно обсудил это с (президентом), и он согласился, что мы должны закрыть его», – заявил он.

По данным Конгресса США, в прошлом году это агентство, которое, по оценкам экспертов, оказывало значительное влияние на политику многих государств и создавало условия для цветных революций, распоряжалось ассигнованиями на сумму около $40 млрд. Финансирование велось, в том числе, в интересах радикальных группировок по всеми миру. Деньги направлялись и для киевского режима.

Вашингтон, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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