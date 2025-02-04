Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности обсуждать предоставление США месторождений редкоземельных металлов в обмен на поддержку Вашингтона, о чем накануне заявлял американский лидер Дональд Трамп.

Как отмечают украинские СМИ, в своем комментарии Зеленский сделал упор на полезных ископаемых, находящихся на территориях, которые сейчас контролируются Россией.

«Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», – сказал Зеленский.

Глава киевского режима также сообщил о контактах своего офиса с администрацией США, в частности, с советником Трампа по нацбезопасности Майком Уолтцем и спецпредставителем по Украине Китом Келлогом.

«У нас есть уже рабочие даты, когда команда американская приедет. Сейчас согласовываются даты и состав, и мы ждем команды. Будем вместе работать», – сказал Зеленский, не уточнив возможные даты переговоров с Вашингтоном.

Согласно карте редкоземельных элементов, составленной организацией Dixi Group, в восточной части Украины есть месторождения стронция, в центральной – циркония, в южной – лития, в западной – скандия, в северной – бериллия. Как отмечали украинские СМИ, немало месторождений полезных ископаемых оказались как раз на подконтрольных России территориях. Так, по данным украинского Forbes, в 2023 году стоимость запасов полезных ископаемых в стране составляла 15 трлн долларов, но из этой суммы 70% приходятся на Донбасс и Днепропетровскую область.

Киев, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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