Киев потерял контроль над месторождениями, которые мог бы обменять на помощь США

Украина уже давно не контролирует месторождения редкоземельных металлов, о которых упоминал президент США Дональд Трамп, говоря о продолжении помощи Киеву. Об этом пишут украинские СМИ.

Ранее Трамп заявил, что в урегулировании украинского кризиса достигнут значительный прогресс. При этом американский лидер подчеркнул, что Вашингтон «хочет иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине», взамен на помощь США.

Согласно карте редкоземельных элементов, составленной организацией Dixi Group, в восточной части Украины есть месторождения стронция, в центральной – циркония, в южной – лития, в западной – скандия, в северной – бериллия.

Украинские СМИ напомнили о том, что немало месторождений полезных ископаемых оказались на подконтрольных России территориях. Так, по данным украинского Forbes, в 2023 году стоимость запасов полезных ископаемых в стране составляла 15 трлн долларов, но из этой суммы 70% приходятся на Донбасс и Днепропетровскую область.

Кроме того, канадская компания по изучению геополитических рисков SecDev в августе 2022 года приводила данные о том, что под российский контроль перешли минеральные ресурсы на сумму 12,4 трлн долларов, что составляет почти половину стоимости содержимого 2209 месторождений, изученных аналитиками. Речь шла на тот момент о 63% угольных месторождений, 11% нефтяных, 20% газовых, 42% месторождений металлов и 33% месторождений редкоземельных элементов, включая литий.

В январе американский портал OilPrice писал о потере Украиной двух из четырех месторождений лития.

Киев, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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