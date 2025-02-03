Трамп заявил о большом прогрессе в решении украинской проблемы

В урегулировании украинского кризиса достигнут значительный прогресс. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы достигли большого прогресса по России, Украине, посмотрим, что будет. Но большой прогресс был достигнут. Мы должны остановить эту нелепую войну», – цитирует его слова РИА «Новости».

Как уточняет ТАСС со ссылкой на журналистов из пресс-пула Белого дома, американский лидер не пояснил, что конкретно имел в виду.

Касаясь украинской проблемы, президент США также сказал, что Вашингтон «хочет иметь некоторые гарантии в отношении редкоземельных минералов, которые есть на Украине», взамен на американскую помощь

Ранее Трамп неоднократно заявлял о намерении прекратить украинский конфликт, обращая внимание, что Киев готов к «сделке». При этом он отмечал, что намерен как можно скорее провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения», – заявлял Трамп 1 февраля, подчеркнув, что обсуждения «очень серьезные», но не уточнив, на каком уровне контактируют стороны. Судя по последней информации из Кремля, контактов Москвы и Вашингтона по этому поводу еще не было.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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