Трамп сообщил об «очень серьезных обсуждениях» с Москвой по Украине

Вашингтон ведет «очень серьезные обсуждения» с Москвой по поводу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Все, что я могу сделать, чтобы остановить войну, я сделаю. У нас уже идут обсуждения», – сказал он (цитата по «Интерфаксу»), подчеркнув, что обсуждения «очень серьезные», но не уточнив, на каком уровне контактируют стороны.

При этом Трамп заявил, что рассчитывает на разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. «Мы поговорим… Мы, возможно, сделаем что-то важное. Мы хотим положить конец этой войне», – добавил он.

Спецпосланник американского лидера по урегулированию конфликта Кит Келлог в интервью Fox News сказал, что у Трампа есть «надежный план» для прекращения боевых действий и начала переговоров России и Украины.

По его словам, Вашингтон рассматривает возможность надавить не только на Москву, но и на Киев, а также выдвинуть позитивные инициативы для обеих сторон. «Он знает, где надавить, где не давить, но что еще важнее, он создаст рычаги как для украинцев, так и для россиян. <...> И это предоставляет президенту США рычаг давления, позволяющий завершить [конфликт]», – пояснил Келлог, слова которого приводит РБК.

Спецпосланник Трампа считает, что добиться прекращения огня возможно «в течение месяцев, а не лет».

Вашингтон, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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