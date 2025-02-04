Пожар в поселке Полеводство потушен (ФОТО)

Открытое горение в поселке Полеводство ликвидировано.

Сейчас специалисты МЧС России проводят проливку и разборку сгоревших конструкций. Причину пожара установят дознаватели, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области.

Как уже сообщал «Новый День», рано утром в поселке Полеводство на улице Трактористов загорелся ангар на площади 2400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало. Борьбу с огнем вели 50 пожарных на 17 единицах спецтехники.

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит качество воздуха в поселке. Пока санитарные врачи советуют жителям ближайших домов не выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, не курить.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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