Роспотребнадзор проверит качество воздуха в связи с крупным пожаром

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области проверит качество воздуха в связи с крупным пожаром в поселке Полеводство.

Санитарные врачи советуют жителям ближайших домов не выходить на улицу, не открывать окна, чаще проводить влажную уборку, отказаться от контактных линз в пользу очков, больше пить, промывать глаза, нос и горло, не курить.

При появлении признаков одышки, кашля, бессонницы, обострения хронических болезней следует обратиться к врачу, напомнили в региональном Роспотребнадзоре.

Как уже сообщал «Новый День», в поселке Полеводство на улице Трактористов горит ангар на площади 2400 кв. м. Информации о пострадавших не поступало, для мониторинга обстановки на месте пожара задействован беспилотник. Борьбу с огнем ведут 50 пожарных на 17 единицах спецтехники.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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