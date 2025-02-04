Крупный пожар под Екатеринбургом – горит склад полиэтилена

Крупный пожар ликвидируется в поселке под Екатеринбургом: горит здание по производству полиэтилена. Площадь пожара составила 2,4 тыс. кв. м, пострадавших, предварительно, нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«Утром 4 февраля на пульт пожарной охраны поступило сообщение о пожаре в поселке Полеводство по улице Трактористов. По поступившей информации произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2,4 тыс. кв. м. В 07:04 (05:04 мск) огнеборцы локализовали пожар», – сказано в сообщении.

По данным ведомства, произошло частичное обрушение кровли здания. В ликвидации возгорания задействованы 17 единиц спецтехники и 50 человек личного состава.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube