В России не хватает материалов для изготовления детских книг

Книгоиздатели пожаловались на дефицит материалов для изготовления книг для детей и молодежи. В результате компании вынуждены поднимать цены на свою продукцию и переносить часть производства в Китай.

Дефицит полиграфии для отделки книг на начало 2025 года достиг 30% от их потребности издателями на фоне роста спроса потребителей на молодежную литературу, пишет РБК со ссылкой на крупнейшие российские издательства.

Речь идет о красках, лаках и других материалах, необходимых для создания ярких и необычных обложек, цветных обрезов и форзацев. Особенно дефицит затронул выборочное лакирование и трафаретную печать. Эти методы используются для достижения наиболее четких контуров и высокого качества изображения.

Издательства планируют печатать в России минимальные тиражи, а остальное – отправлять в Китай. Хотя и этот процесс сопряжен с множеством трудностей, занимает долгое время, также прибавляются проблемы ухудшения качества печати сложной полиграфии и возрастает процент брака.

В пандемию в отрасли наблюдался тренд на упрощение отделки книг, теперь интерес к красивым обложкам вновь вырос. В основном это связано с увеличение потребления YoungAdult-литературы – современных молодежных книг, чаще всего написанных в жанрах романтики, фантастики или фэнтези. Для таких книг полиграфическое исполнение играет ключевую роль, так как для молодежной аудитории бумажная книга становится элементом коллекционирования и важной частью визуальной культуры, активно представленной в соцсетях.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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