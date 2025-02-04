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Вторник, 4 февраля 2025, 22:58 мск

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В Москве произошла стрельба: похищен участник конфликта

В Москве на Кастанаевской улице произошла перестрелка, после которой одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

«Между двумя группами мужчин произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел выстрелы из травматического оружия в сторону ранее ему знакомых мужчин. После этого одного из участников конфликта насильно посадили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении», – уточнили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека).

Следователи и криминалисты столичного СК устанавливают обстоятельства инцидента. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения всех участников конфликта.

Москва, Светлана Антонова

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