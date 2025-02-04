Суд рассмотрит апелляцию на арест экс-министра Смирнова

Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу адвоката экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова на его арест. Защита просит изменить меру пресечения на домашний арест, подписку о невыезде или запрет определенных действий – любую, не связанную с содержанием под стражей.

Рассмотрение назначено на 6 февраля, 14:30.

Смирнова задержали 24 января, спустя 10 дней после того, как он написал заявление об отставке с поста главы минЖКХ региона. Его обвиняют в коррупции в особо крупном размере. Детали дела не разглашаются.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube