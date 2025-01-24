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Пятница, 24 января 2025, 15:17 мск

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Суд арестовал экс-министра ЖКХ Смирнова (ФОТО)

В Екатеринбурге Ленинский районный суд отправил под арест экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова на время следствия. Бывший чиновник будет находиться в СИЗО до 17 марта.

Напомним, сегодня утром стало известно, что Смирнова задержали по подозрению во взятке в особо крупном размере. Отставка состоялась неделей ранее. Смирнов проработал в должности министра почти 14 лет. В последний год в поле зрения силовиков оказались сразу два его зама – Игорь Чикризов, которому в итоге не было предъявлено никаких обвинений, однако он ушел в отставку по состоянию здоровья, и Андрею Кислицину, который стал фигурантом уголовного дела о коррупции.

Екатеринбург, Елена Сычева

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