Задержан экс-министр ЖКХ Николай Смирнов

В Екатеринбурге силовики задержали бывшего министра энергетики и ЖКХ Николая Смирнова. Официального подтверждения информации пока нет, однако источники сообщают, что сегодня экс-чиновника могут отправить под арест, т.к. на этом будет настаивать следствие. Предполагается, что Смирнову могут предъявить обвинение во взятке в особо крупном размере.

Об отставке министра по собственному желанию стало известно в первую неделю после новогодних каникул. Также появилась информация о том, что он перейдет на работу в частную структуру, об этом писал близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола». Сам Смирнов в одном из интервью сообщил, что получит должность в «Облкоммунэнерго», но в компании эти данные не подтвердили. Более того, появилась информация, что этот переход невозможен из-за конфликта интересов.

Напомним, в прошлом году силовики обращали внимание сразу на двух замов Смирнова – Игоря Чикризова, который впоследствии ушел из минЖКХ, но не стал фигурантом уголовного дела, а также Андрею Кислицыну, который проходит обвиняемым по делу о коррупции.

О возможном преследовании в отношении Смирнова заговорили после того, как был задержан мэр Дегтярска Вадим Пильников. Он обвиняется во взятке в особо крупном размере.

Екатеринбург, Елена Сычева

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