Экс-министра ЖКХ прочат в энергоструктуру Боброва и Бикова

Близкий к губернатору телеграм-канал «Не для протокола» сообщил о трудоустройстве экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова в «Облкоммунэнерго», это структура, которую традиционно связывают с именами тюменцев Артема Бикова и Алексея Боброва.

В пресс-службе предприятия «Новому Дню» сообщили, что не располагают сведениями о приеме на работу бывшего чиновника облправительства.

Напомним, об отставке Смирнова стало известно вчера. Тот же источник сообщил, что он ушел по собственному желанию. Однако наблюдатели полагают, что это был вынужденный шаг.

Исполняющим обязанности главы минЖКХ стал Алексей Рубцов,

Екатеринбург, Елена Сычева

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