Вспомнить всё – 2024. Уголовные дела в свердловских министерствах

В Екатеринбурге начался суд над бывшим министром транспорта Василием Старковым. Он обвиняется в получении крупной взятки за протекцию в госконтрактах на дорожное строительство. Старков ушел с министерского поста еще в ноябре 2023 года, когда силовики начали им активно интересоваться.

Весной 2024 года экс-чиновник уехал в зону СВО, но его принудительно вернули. Старкову назначили домашний арест, но затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде. На первое заседание суда по своему уголовному делу экс-министр пришел самостоятельно в окружении адвокатов.

Аресты и обыски были также в областном министерстве ЖКХ. В конце апреля силовики задержали замминистра Андрея Кислицына по обвинению в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ). Он пробыл в СИЗО до 26 июня, а затем вышел на свободу. Кроме того, обвиняемый чиновник, судя по информации сайта министерства ЖКХ, сохранил свою должность.

А вот первый заместитель министра ЖКХ Игорь Чикризов тихо ушел в отставку в декабре. Официальная причина – по состоянию здоровья. По данным СМИ, у Чикризова также проходили обыски, но никаких обвинений ему не предъявляли.

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© 2024, РИА «Новый День»

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