Бывшего свердловского министра, обвиняемого во взяточничестве, отпустили из-под домашнего ареста

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Екатеринбурга Василий Старков отпущен судом из-под домашнего ареста. По решению Кировского районного суда Екатеринбурга ему определена новая мера пресечения – подписка о невыезде.

Как уже сообщал «Новый День», Старков ушел в отставку в ноябре прошлого года. Тогда у силовиков появились претензии к нему, и он покинул госслужбу, а весной 2024-го отправился на СВО. Отметим, отставке Старкова предшествовал арест Вячеслава Данилова, главы минтрансовского подведа – Управления автомобильных дорог – по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ). В июле 2024 года Василий Старков был задержан в зоне СВО.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube