Прокурор запросил для экс-министра 9 лет колонии и штраф в 40 млн рублей

Государственный обвинитель потребовал для бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, со штрафом в 10-кратном размере взятки в сумме 40 млн рублей, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В суде прокурор представил доказательства того, что в сентябре 2023 года Василий Старков лично получил от бенефициара строительной организации взятку в размере 4 млн рублей за обеспечение взяткодателя госконтрактом на ремонт автодорог.

Получив деньги, министр дал начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Данилову поручение заключить контракты с указанной компанией.

Как уже сообщал «Новый День», Старков ушел с министерского поста в ноябре 2023 года, когда силовики начали им активно интересоваться. Весной 2024 года экс-чиновник уехал в зону СВО, но его принудительно вернули. Старкову назначили домашний арест, но затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде. На первое заседание суда по своему уголовному делу экс-министр пришел самостоятельно в окружении адвокатов.

Добавим, на прошлой неделе был арестован по делу о коррупции в особо крупном размере бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов. Детали уголовного дела и подробности, в чем состоят претензии силовиков к бывшему чиновнику, неизвестны.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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