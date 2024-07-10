Силовики нашли экс-чиновника с Урала на СВО и вернули в Екатеринбург

Бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков был задержан в зоне СВО. Его везут в Екатеринбург, где предъявят обвинение и изберут меру пресечения. По неподтвержденным данным, речь может идти об уголовном деле по факту взятки.

Об отставке Старкова стало известно в ноябре прошлого года. Тогда у силовиков появились претензии к нему, и он покинул госслужбу, а весной 2024-го отправился на СВО. Отметим, отставке Старкова предшествовал арест Вячеслава Данилова, главы минтрансовского подведа – Управления автомобильных дорог – по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Сам Старков проработал в минтрансе с 2016 года. До него ведомством руководил Александр Сидоренко, который ушел с поста из-за уголовного дела, фигурантом которого он был. Тогда его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). В 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступал его брат.

Екатеринбург, Елена Сычева

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