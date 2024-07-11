Бывшего министра транспорта отправили под домашний арест

Бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова отправили под домашний арест.

«Постановлением суда Василию Старкову избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц 21 сутки, с общим сроком 1 месяц 23 суток, то есть по 31 августа 2024 года включительно», – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда. Его подозревают в совершении особо тяжкого коррупционного преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации «Получение взятки в особо крупном размере».

Как уже сообщал «Новый День», 9 июля бывший министр был задержан в зоне СВО.

Об отставке Старкова стало известно в ноябре прошлого года. Тогда у силовиков появились претензии к нему, и он покинул госслужбу, а весной 2024-го отправился на СВО. Отставке Старкова предшествовал арест Вячеслава Данилова, главы минтрансовского подведа – Управления автомобильных дорог – по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Сам Старков проработал в минтрансе с 2016 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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