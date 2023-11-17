Глава минтранса ушел в отставку

Глава свердловского министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков ушел в отставку. В ведомстве он проработал с 2016 года. До него минтрансом руководил Александр Сидоренко, который ушел с поста из-за уголовного дела, фигурантом которого он был. Тогда его обвинили в незаконной предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ). В 2010-2016 годах Сидоренко, находясь на министерском посту, являлся фактическим владельцем 70% доли в ООО «Уралдортехнологии», оформленном на его тещу Галину Иост, и 100% доли в ООО «Уралтранспетролиум», учредителем которого выступает его брат.

Отметим, что в начале октября был арестован Вячеслав Данилов, руководитель минтрансовского подведа – Управления автомобильных дорог – по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ).

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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