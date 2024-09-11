Бывшего министра транспорта оставили под домашним арестом

Бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков останется под домашним арестом до 31 октября.

Как сообщили в пресс-службе областного суда, 28 августа продлить Старкову домашний арест решил Ленинский районный суд. Адвокат экс-министра обжаловал решение в суде апелляционной инстанции, попросив для своего подзащитного более мягкой меры пресечения. Свердловский областной суд, рассмотрев доводы апелляционной жалобы, заслушав мнения сторон, оставил постановление суда первой инстанции без изменений.

Как уже сообщал «Новый День», Старков ушел в отставку в ноябре прошлого года. Тогда у силовиков появились претензии к нему, и он покинул госслужбу, а весной 2024-го отправился на СВО. Отметим, отставке Старкова предшествовал арест Вячеслава Данилова, главы минтрансовского подведа – Управления автомобильных дорог – по делу о получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 ч. 6 УК РФ). В июле 2024 года Василий Старков был задержан в зоне СВО.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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