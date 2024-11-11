В Екатеринбурге стартовал суд по делу о коррупции в свердловском минтрансе

В Кировском районном суде Екатеринбурга начался судебный процесс над бывшим министром транспорта Свердловской области Василием Старковым. Чиновник обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, в сентябре 2023 года Василий Старков получил 4 миллиона рублей от начальника строительной организации за протекцию в заключении госконтрактов на ремонт дорог именно с этой компанией. После этого министр отдал соответствующее распоряжение начальнику управления автомобильных дорог Вячеславу Данилову, который сейчас проходит вторым обвиняемым по уголовному делу. Прокуратура считает, что Данилов также брал взятки, и в период с октября 2022 по сентябрь 2023 годов получил более 12 миллионов рублей за покровительство над подрядчиками, которым раздавались госконтракты.

Как сообщили в областном следственном комитете, материалы расследования составляют свыше 30 томов. Были допрошены свидетели, изъяты документы из ведомств, где работали обвиняемые, проведены лингвистические и фоноскопические экспертизы. В расследовании уголовного дела участвовали сотрудники регионального ФСБ.

Как ранее писал «Новый День», Василий Старков подал в отставку с поста министра транспорта в ноябре 2023 года, когда у силовиков появились вопросы к нему. Весной 2024 года чиновник уехал на СВО, но в июле его принудительно вернули в Свердловскую область. Старкову назначили домашний арест, но затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сегодня экс-министр пришел в суд самостоятельно в окружении адвокатов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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