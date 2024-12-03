Гендиректор строительной компании осуждена за взятку в 4 млн рублей начальнику Управления автодорог

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал Ирину Городничеву, генерального директора строительной компании «Мелиострой», виновной в даче взятки должностному лицу в особо крупном размере.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в 2019 году на возможность передачи ему взятки намекнул теперь уже бывший начальник ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Вячеслав Данилов. В его компетенцию входило заключение контрактов, проверка хода и качества выполняемых работ, досрочное принятие и оплата работ.

В сентябре 2023 года Городничева передала в качестве взятки Данилову за общее покровительство 4 млн рублей. Осужденная вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме.

Суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 2,5 млн рублей.

По одной из версий, полученные Даниловым от «Мелиостроя» 4 млн рублей ушли выше – в руки теперь уже бывшего министра транспорта Василия Старкова. Как уже сообщал «Новый День», по данным следствия, в сентябре 2023 года он получил 4 миллиона рублей от строительной организации за протекцию в заключении госконтрактов на ремонт дорог именно с этой компанией.

Старков подал в отставку с поста министра транспорта в ноябре 2023 года, когда у силовиков появились вопросы к нему. Весной 2024 года чиновник уехал на СВО, но в июле его принудительно вернули в Свердловскую область. Старкову назначили домашний арест, но затем сменили меру пресечения на подписку о невыезде. В ноябре экс-министр пришел в суд самостоятельно в окружении адвокатов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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