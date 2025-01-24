Как сажали и отпускали замов экс-министра ЖКХ Смирнова

В Екатеринбурге сегодня был задержан бывший министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, на прошлой неделе объявивший об отставке. Интерес силовиков к ведомству стал активным в прошлом году. Так, в поле зрения попал Игорь Чикризов, замминистра, который курировал в ведомстве направление энергосетевого комплекса. В конечном итоге никаких обвинений ему не предъявили, но он ушел в отставку, официально – по состоянию здоровья.

Вторым замом Смирнова, на которого обратили внимание силовики, стал Андрей Кислицын, курировавший благоустройство в регионе. Он стал фигурантом уголовного дела о коррупции. Андрей Кислицын был задержан в конце апреля. Его обвинили во взятке в особо крупном размере (то же вменяют теперь и его экс-шефу, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Сообщалось, что Кислицын мог взять 700 тысяч за то, чтобы поставить в муниципалитетах светильники производства определенной компании.

В мае 2024-го Кислицына помесили в СИЗО, однако в июле он освободился, ему не стали продлевать меру пресечения в виде заключения под стражу, но ненадолго – в том же месяце его опять арестовали, с тех пор бывший замминистра находился в СИЗО в Челябинске. Однако в ноябре 2024-го ему заменили меру пресечения на домашний арест.

В декабре стало известно о задержании замглавы города Дегтярска Андрея Ильина. Его обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, он подписал акты о завершении ремонтов на водопроводе, хотя по факту они не были закончены. Кроме того, чтобы на это закрыл глаза его начальник – глава города Вадим Пильников, зам передал ему Audi Q6. Вскоре задержали и самого мэра, на время следствия его поместили в СИЗО, а вот Ильина перевели на домашний арест.

Екатеринбург, Елена Сычева

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