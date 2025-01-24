Экс-министр рассказал о задержании: «Арестовывали в реанимации»

Экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поделился подробностями задержания в ходе заседания в Ленинском райсуде. Сейчас ему избирают меру пресечения на время следствия.

Отвечая на вопрос судьи, Смирнов сообщил, что не помнит, по какой статье его задержали. «Меня арестовывали ночью в реанимации кардиоцентра», – сказал он. Адвокат Смирнова ходатайствовал о закрытии заседания от СМИ, так как на нем будут представлены медицинские документы бывшего чиновника. Ходатайство поддержали следователи, сославшись на то, что в ходе заседания будут озвучены материалы, составляющие тайну следствия.

Добавим, отвечая на вопрос судьи о месте работы, Смирнов сообщил, что является советником генерального директора строительной компании «Брусника». Напомним, экс-чиновнику предъявлено обвинение во взятке в особо крупном размере.

Екатеринбург, Елена Сычева

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