российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 24 января 2025, 13:24 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Экс-министр рассказал о задержании: «Арестовывали в реанимации»

Экс-министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов поделился подробностями задержания в ходе заседания в Ленинском райсуде. Сейчас ему избирают меру пресечения на время следствия.

Отвечая на вопрос судьи, Смирнов сообщил, что не помнит, по какой статье его задержали. «Меня арестовывали ночью в реанимации кардиоцентра», – сказал он. Адвокат Смирнова ходатайствовал о закрытии заседания от СМИ, так как на нем будут представлены медицинские документы бывшего чиновника. Ходатайство поддержали следователи, сославшись на то, что в ходе заседания будут озвучены материалы, составляющие тайну следствия.

Добавим, отвечая на вопрос судьи о месте работы, Смирнов сообщил, что является советником генерального директора строительной компании «Брусника». Напомним, экс-чиновнику предъявлено обвинение во взятке в особо крупном размере.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Как сажали и отпускали замов экс-министра ЖКХ Смирнова

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Скандалы и происшествия,