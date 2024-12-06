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Пятница, 6 декабря 2024, 07:01 мск

Новости Екатеринбург

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За взятку задержан глава Дегтярска

Екатеринбург (Новый День, Елена Васильева)– Главу Дегтярска Вадима Пильникова задержали за получение взятки в особо крупном размере. Об этом 5 декабря сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, в доме Пильникова прошли обыски.

Уточняется, что свою вину глава Дегтярска признал.

Напомним, что 27 ноября в здании администрации Дегтярска прошли обыски, после которых был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин. Чиновника обвинили в превышении полномочий – он принял работы по ремонту местного водопровода, хотя выполнены они не были. Андрей Ильин признал свою вину и был до весны помещен в СИЗО.

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