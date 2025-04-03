Уголовное дело мэра Дегтярска направлено в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении 49-летнего главы Дегтярска Вадима Пильникова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере. Также под суд пойдет 51-летний бизнесмен, который был посредником между мэром и взяткодателем.

Как сообщили в СУ СКР Свердловской области, преступления были совершены в 2020-2024 годах. Вадим Пильников получил от коммерческой организации взятку – деньги и автомобиль, на общую сумму свыше 14 миллионов рублей. Взятки передавались за общее покровительство и заключение муниципальных контрактов на строительство жилых домов для переселения граждан из аварийного жилья.

Бизнесмен, который был посредником, получил часть денег, которые передавались представителем коммерческой организации.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что выявили и изобличили фигурантов сотрудники полиции из подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции областного полицейского главка во взаимодействии с представителями регионального управления ФСБ.

С декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 30 января по ходатайству следователя срок содержания под стражей был продлен. Однако 10 февраля следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, на этот раз следствие просило для обвиняемого домашний арест. Ревдинский городской суд, рассмотрев материалы, удовлетворил ходатайство.

Как уже сообщал «Новый День», под следствием не только Пильников, но и два его зама – Андрей Ильин и Виктор Солдатов. Ильина тоже сначала отправили в СИЗО, а потом выпустили под домашний арест. Солдатов находится в СИЗО. Кроме того, под арестом сейчас находится бывший министр ЖКХ области Николай Смирнов.

Дегтярск, Елена Владимирова

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