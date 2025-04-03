В прокуратуре раскрыли подробности дела мэра Дегтярска

Прокуратура опубликовала подробности уголовного дела в отношении мэра Дегтярска Вадима Пильникова и его бывшего зама Виктора Солдатова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих замов 890 тысяч рублей и «Audi Q6» за сокрытие того факта, что замглавы лично и через доверенное лицо управлял коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам.

Кроме того, в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года Пильников получил от учредителя ООО «Жилые кварталы» 4,4 млн рублей как лично, так и через посредника – Солдатова.

Бывший заместитель главы Солдатов, выступая в качестве посредника, в период с февраля по июль 2024 года передал Пильникову взятку в размере 1,2 млн рублей, а 1,7 млн рублей оставил себе в качестве вознаграждения.

Уголовное дело в отношении Пильникова направлено в Кировский районный суд Екатеринбурга, а в отношении Солдатова – в Октябрьский.

Напомним, с декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 30 января по ходатайству следователя срок содержания под стражей был продлен. Однако 10 февраля следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, на этот раз следствие просило для обвиняемого домашний арест. Ревдинский городской суд, рассмотрев материалы, удовлетворил ходатайство.

Как уже сообщал «Новый День», под следствием не только Пильников, но и два его зама – Андрей Ильин и Виктор Солдатов. Ильина тоже сначала отправили в СИЗО, а потом выпустили под домашний арест. Солдатов находится в СИЗО. Кроме того, под арестом сейчас находится бывший министр ЖКХ области Николай Смирнов.

Дегтярск, Елена Владимирова

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