Арестованный мэр Дегтярска подал в отставку

Глава Дегтярска Вадим Пильников, обвиняемый в получении взятки, написал заявление о добровольном уходе в отставку.

Об этом стало известно сегодня на первом заседании суда по его уголовному делу.

Как уже сообщал «Новый День», с декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 30 января по ходатайству следователя срок содержания под стражей был продлен. Однако 10 февраля следователь вновь обратился в суд с ходатайством об изменении Пильникову меры пресечения, на этот раз следствие просило для обвиняемого домашний арест. Ревдинский городской суд, рассмотрев материалы, удовлетворил ходатайство.

По версии следствия, в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих замов 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 за сокрытие того факта, что замглавы лично и через доверенное лицо управлял коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запретам.

Кроме того, в период с сентября 2020 года по декабрь 2024 года Пильников получил от учредителя ООО «Жилые кварталы» 4,4 млн рублей как лично, так и через посредника – бывшего вице-мэра Солдатова.

Дегтярск, Елена Владимирова

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