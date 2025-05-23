В Дегтярске объявили конкурс на нового мэра. Старого судят за взятку

Дума Дегтярска на внеочередном заседании объявила конкурс по отбору кандидатов на пост главы города.
Как говорится в решении думы, желающие побороться за кресло мэра могут подать документы с 2 по 11 июня. Первый этап конкурса (проверка документов) пройдет с 1 по 4 июля. Дату второго этапа, на котором кандидаты должны будут представить программу развития Дегтярска, конкурсная комиссия назначит после первого этапа.
Напомним, предыдущий глава Дегтярска Вадим Пильников сейчас является подсудимым по уголовному делу о получении взятки.
Как уже сообщал «Новый День», с декабря 2024 года Пильникова содержали под стражей. 10 февраля 2025 года его перевели под домашний арест.
По версии следствия, в апреле 2024 года Пильников получил от одного из своих замов 890 тысяч рублей и автомобиль Audi Q6 за сокрытие того факта, что замглавы лично и через доверенное лицо управлял коммерческими организациями вопреки установленным законодательством запрета.
Дегтярск, Елена Владимирова
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