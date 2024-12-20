Мэра Дегтярска оставили под стражей до начала февраля

Глава Дегтярска Вадим Пильников и его адвокаты не смогли оспорить арест градоначальника.

Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, ранее Первоуральский суд арестовал Пильникова до 5 февраля 2025 года, защита подала апелляцию. «Адвокаты Пильникова обжаловали постановление в Свердловском областном суде. Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений. Органами предварительного расследования Пильников В. О. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ», – рассказали в облсуде.

Как уже сообщал «Новый День», главу Дегтярска Вадима Пильникова задержали 6 декабря за получение взятки в особо крупном размере. До этого, 27 ноября в здании администрации Дегтярска прошли обыски, после которых был задержан замглавы по ЖКХ Андрей Ильин.

Добавим, Вадим Пильников – не единственный уральский мэр, которому придется встречать Новый год в СИЗО. Глава Артемовского Константин Трофимов, которого также обвиняют в получении взятки, арестован до 18 февраля.

Дегтярск, Елена Владимирова

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