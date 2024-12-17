Глава Артемовского встретит Новый год под арестом

Артемовский суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении ареста главе города Константину Трофимову, которого обвиняют в получении взятки.

Как сообщили в пресс-службе облсуда, срок содержания под стражей Трофимову продлен на 2 месяца, то есть по 18 февраля 2025 года включительно. Постановление вступит в законную силу через трое суток, если не будет обжаловано сторонами.

Как уже писал «Новый День», глава города обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. 18 сентября за Константином Трофимовым прямо в администрацию пришли силовики. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что расследуется уголовное дело коррупционного характера. По версии следствия, в 2022 году обвиняемый получил от руководителей двух муниципальных унитарных предприятий взятки за общее покровительство и попустительство по службе. 20 сентября Трофимов был арестован.

Добавим, в марте на заседании заксо начальник областного ГУ МВД Александр Мешков заявил, что в этом году в Свердловской области еще один глава муниципалитета может предстать перед судом за преступление коррупционного характера. «В 2023 году зарегистрировано 662 преступления коррупционного характера. В поле нашего самого пристального внимания – коррупция со стороны руководителей различного уровня, в прошлом году были и главы муниципалитетов. По этическим соображениям и в интересах следствия я не буду называть имен, но думаю, что в этом году в отношении еще одного главы будет возбуждено уголовное дело», – предупредил он.

Артемовский, Елена Владимирова

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